Вашингтон, 19 января, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, с начала пандемии в Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано 24 млн 018 тыс. 793 случая COVID-19 и, по крайней мере, 398 тыс. 307 человек умерли от заражения. Об это 18 января сообщает CNN.

Russian.news.cn Больной COVID-19. Нью-Йорк

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Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в Америке прошло 304 дня, прежде чем число заболевших COVID-19 достигло 12 миллионов человек. Потребовалось всего 59 дней, чтобы достичь вторых 12 миллионов случаев заболевания.

Университет Джонса Хопкинса суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и другие открытые источники.

Напомним, что 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой инфекции COVID-19 пандемией.