Рим, 18 января, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Вотум доверия выразило правительству Италии во главе с Джузеппе Конте большинство депутатов нижней палаты парламента страны. Голосование состоялось 18 января.

Флаг Италии

В пользу правительства высказался 321 человек, против — 259, воздержались — 27. Теперь вопрос о доверии правительству Конте будет рассматривать Сенат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конте обратился к парламенту за поддержкой которая понадобилась возглавляемому им правительству на фоне политического кризиса.

Кризис произошёл из-за нарушения конфигурации парламентской коалиции, которую покинула партия «Живая Италия». У правительства не осталось поддержки в виде парламентского большинства. Два министра покинули правительство Конте.