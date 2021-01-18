Банги, 18 января, 2021, 23:08 — ИА Регнум. Двое военнослужащих из состава миротворческой миссии ООН в Центральноафриканской Республике погибли на юге страны при нападении боевиков, сообщает 18 января многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР.

U.S. Navy Миротворцы ООН

Габонский и марокканский военные были убиты боевиками в 17 км от населенного пункта Бангасу, когда колонна миротворцев попала в засаду незаконных вооруженных формирований.

Глава миссии ООН Манкёр Ндиайе выступил с осуждением этого нападения, обвинив в нем вооруженные формирования «Союз за мир в ЦАР» и «Антибалака». При этом он заявил, что миссия ООН вместе с властями ЦАР установят личности нападавших и привлекут их к ответственности.