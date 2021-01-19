Москва, 19 января, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Проверка Федеральным Бюро Расследований США (ФБР) бойцов Национальной гвардии перед инаугурацией избранного президента страны Джозефа Байдена вызвала бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 18 января в социальной сети Facebook.

(сс) The National Guard Солдаты Национальной гвардии США прибыли в Вашингтон для обеспечения безопасности на инаугурации Джо Байдена

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

"А зачем столько? Так сильно боится своего народа?» — обращается Oleg A.

Многие пользователи указали на то, что страх новой администрации президента США перед волнениями крайне велик. Люди уверены, что если бы демократы пришли к власти честным путём, то им бы не было никакой необходимости применять подобные меры.

«Как говорят либералы, раз он честно выиграл, чего тогда боится?», — задаётся вопросом Алексей П.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что команда Байдена не доверяет даже собственным военным. Граждане уверены, что в стране намечается серьёзный социальный и политический кризис.

«Не то что гнева народа за «честные» выборы и «честную» судебную и всю политическую систему, но даже Нацгвардии демократы боятся. И правильно делают», — считает Eva E.

Нашлись и те, кто заявил о том, что Байден, своими действиями, показывает свою слабость. Люди предлагают ему и вовсе закрыться в бункере и не выходить от туда до окончания своего президентства.

«Лучше провести инаугурацию сразу в бункере. Кто его знает, не испугается ли старичёк такого количества военных? Незнамо что может подумать. И не давайте ему ядерный чемоданчик — спички детям не игрушка», — написал Гоша Б.

Напомним, 18 января стало известно о том, что ФБР проводит проверку в Национальной гвардии перед инаугурацией избранного президента США Джозефа Байдена.