Женева, Швейцария, 18 января, 2021, 22:33 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 415 884 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7649 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 18 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как уточняется, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 93 611 355 инфицированных коронавирусом, подтверждено 2 022 405 летальных случаев.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составляют США, Бразилия, Великобритания, Россия, Франция, Германия, Колумбия, ЮАР, Италия, Мексика и Индия.