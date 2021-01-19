Москва, 19 января, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Евромиссия приступила к разработке «нового европейского Баухауза». Об этой инициативе объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем послании к Евросоюзу 18 января.

Питер Келер, детская колыбель, спроектированная для первой выставки Баухауза в 1923 году

Новый европейский Баухауз декларируется как экологический, экономический и культурный проект, нацеленный на объединение творчества, устойчивости, доступности, экономической эффективности и инвестиций для реализации Европейской зеленой сделки. Таким образом, основными ценностями нового европейского Баухауза являются устойчивость, эстетика и инклюзивность.

Целью этапа проектирования является формирование концепции через изучение идей, выявления наиболее неотложных потребностей и проблем и установления связи между заинтересованными сторонами. В качестве одного из элементов этапа проектирования весной 2021 года Еврокомиссия учредит специальную премию New European Bauhaus. Премия будет присуждена участникам конкурса, который пройдёт осенью 2021 года, представившим проекты для реализации новых европейских идей Баухауза, по крайней мере, в пяти государствах ЕС за счет средств Евросоюза на национальном и региональном уровнях.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила:

«Новый европейский Баухауз — это проект надежды по изучению того, как нам лучше жить вместе после пандемии. Речь идет о согласовании устойчивости и стиля для реализации Европейского зеленого курса. Нам нужны все творческие умы: дизайнеры, художники, ученые, архитекторы и граждане, чтобы сделать новый европейский Баухауз успешным».

Комиссар по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи Мария Габриэль сказала:

«С новым европейским Баухаузом мы стремимся разработать инновационную основу для поддержки и продвижения экологической трансформации за счет сочетания устойчивости и эстетики. Будучи мостом между миром искусства и культуры, с одной стороны, и миром науки и технологий, с другой, мы постараемся вовлечь в эту трансформацию всё общество: наших художников, наших студентов, наших архитекторов, наших инженеров, наше академическое сообщество, наших новаторов. Это положит начало системным изменениям».

Комиссар по вопросам сплоченности и реформ Элиза Феррейра сделала следующее заявление:

«Новый европейский Баухауз — это проект того, как мы живем вместе, каковы наши ценности, наши общие пространства работы и отдыха, наш коллективный и личный опыт. Это проект для всех регионов и территорий Европы. Продвигая доступные решения, он должен способствовать социальной сплоченности и решению жилищных проблем. Если мы хотим внести реальные изменения вокруг себя — для более красивой и устойчивой совместной жизни, — нам нужно подумать о том, как новый европейский Баухауз может превратить новые идеи в реальность».

На специальном веб-сайте, запущенном 18 января 2021 года, художники, дизайнеры, инженеры, ученые, предприниматели, архитекторы, студенты и все заинтересованные люди могут поделиться своими предложениями для нового европейского Баухауза.

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Баухауз, или Высшая школа строительства и художественного конструирования — учебное заведение, существовавшее в Германии с 1919 по 1933 год, а также художественное объединение, возникшее в рамках этого заведения, и соответствующее направление в архитектуре. В выпущенном школой «Манифесте» 1919 года архитектура была названа ведущим направлением в дизайне, провозглашались принципы равенства между прикладными и изящными искусствами, декларировались идеи повышения качества промышленной продукции. Основатели движения видели целью удовлетворение массовых потребностей и стремились сделать промышленные товары красивыми, доступными по цене и максимально удобными.

В 1932 году, ещё до прихода национал-социалистов к власти, когда они уже имели большинство в муниципальном совете Дессау, школа была ими закрыта. В феврале 1931 года бывший директор школы Баухауз Ханнес Майер в сопровождении семи учеников переехал в Москву.