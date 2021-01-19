Еврокомиссия создаст новый Баухауз для экологической трансформации ЕС
Москва, 19 января, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Евромиссия приступила к разработке «нового европейского Баухауза». Об этой инициативе объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем послании к Евросоюзу 18 января.
Новый европейский Баухауз декларируется как экологический, экономический и культурный проект, нацеленный на объединение творчества, устойчивости, доступности, экономической эффективности и инвестиций для реализации Европейской зеленой сделки. Таким образом, основными ценностями нового европейского Баухауза являются устойчивость, эстетика и инклюзивность.
Целью этапа проектирования является формирование концепции через изучение идей, выявления наиболее неотложных потребностей и проблем и установления связи между заинтересованными сторонами. В качестве одного из элементов этапа проектирования весной 2021 года Еврокомиссия учредит специальную премию New European Bauhaus. Премия будет присуждена участникам конкурса, который пройдёт осенью 2021 года, представившим проекты для реализации новых европейских идей Баухауза, по крайней мере, в пяти государствах ЕС за счет средств Евросоюза на национальном и региональном уровнях.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила:
Комиссар по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи Мария Габриэль сказала:
Комиссар по вопросам сплоченности и реформ Элиза Феррейра сделала следующее заявление:
На специальном веб-сайте, запущенном 18 января 2021 года, художники, дизайнеры, инженеры, ученые, предприниматели, архитекторы, студенты и все заинтересованные люди могут поделиться своими предложениями для нового европейского Баухауза.
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Баухауз, или Высшая школа строительства и художественного конструирования — учебное заведение, существовавшее в Германии с 1919 по 1933 год, а также художественное объединение, возникшее в рамках этого заведения, и соответствующее направление в архитектуре. В выпущенном школой «Манифесте» 1919 года архитектура была названа ведущим направлением в дизайне, провозглашались принципы равенства между прикладными и изящными искусствами, декларировались идеи повышения качества промышленной продукции. Основатели движения видели целью удовлетворение массовых потребностей и стремились сделать промышленные товары красивыми, доступными по цене и максимально удобными.
В 1932 году, ещё до прихода национал-социалистов к власти, когда они уже имели большинство в муниципальном совете Дессау, школа была ими закрыта. В феврале 1931 года бывший директор школы Баухауз Ханнес Майер в сопровождении семи учеников переехал в Москву.