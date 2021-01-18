Вашингтон, 18 января, 2021, 22:08 — ИА Регнум. В 8:00 (время местное) начнётся церемония отъезда 45-го президента США Дональда Трампа с военной базы Эндрюс (штат Мэриленд) в его резиденцию в Мар-а-Лаго (штат Флорида), пишет 18 января The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Приглашённых на церемонию попросили приехать за 45 минут до начала мероприятия. Приглашены на прощание с отбывающим Трампом сотрудники его администрации и его сторонники. Каждый из приглашённых может привести с собой максимум пять человек.

Отмечается, что гостей обязали прибыть на церемонию в медицинских масках. По некоторым данным, прозвучит оружейный салют.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп покинет Вашингтон за несколько часов до начала инаугурации избранного президента Джо Байдена. Церемония инаугурации начнётся 20 января в полдень по местному времени.