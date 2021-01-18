Нью-Йорк, США, 18 января, 2021, 21:51 — ИА Регнум. В Нью-Йорке за сутки зафиксировано 12 185 новых положительных тестов на COVID-19 и 153 смерти. Эти данные предоставил 18 января губернатор штат Эндрю Куомо.

Metropolitan Transportation Authority of the State of New York Дезинфекция вагонов в Нью-Йоркском метро

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»Хорошие новости заключаются в том, что после рождественского и новогоднего всплеска мы наблюдаем снижение случаев COVID-19», — сказал Куомо во время пресс-конференции 18 января.

«Вместимость больниц, тем не менее, до сих пор находится под вопросом и остается нерешенной проблемой», — добавил губернатор.

Куомо сообщил, что 18 января он также направил письмо министру здравоохранения Алексу Азару с требованием увеличить поставки вакцин от COVID-19 — «Федеральное правительство контролирует поставки, они должны увеличить их».

Напомним, что с начала пандемии Нью-Йорк занимает одно из лидирующих мест по смертности от COVID-19 в США.