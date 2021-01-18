Москва, 19 января, 2021, 01:09 — ИА Регнум. Происходящий в России ипотечный бум создает среднесрочные риски для инфраструктуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя рекордный для России объем выданных ипотечных займов в 2020 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

По мнению экономиста, построенная недвижимость, если речь идет про Москву и ближайшее Подмосковье, не предусматривает пропорционального строительства школ, детских садов, поликлиник, зеленых зон и парков. Рост рождаемости — это следующий позитивный фактор от роста ипотеки. Однако в текущих условиях государству и всему обществу придется оплачивать алчность строительных компаний и экстренно строить социальные объекты либо вкладываться в инфраструктуру.

«Большая часть новых районов, возникших вокруг Москвы, таких как Некрасовка — это бетонное гетто без зеленых насаждений и с дефицитом инфраструктуры, что создает среднесрочные риски для всей системы», — сказал Манкевич.