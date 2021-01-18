Минск, 18 января, 2021, 20:43 — ИА Регнум. IIHF — Международная федерация хоккея — объяснила лишение Белоруссии права проведения чемпионата мира (ЧМ) по хоккею 2021 г. Об этом 18 января сообщается на сайте IIHF.

Хоккей

Федерация не в состоянии гарантировать безопасность игроков и официальных лиц, отметили в IIHF и выразили надежду, что социально-политические проблемы в стране будут решены.

О переносе ЧМ из Минска стало известно 18 января. Изначально планировалось, что турнир пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня.

16 января Рене Фазель — президент IIHF — сообщил о политическом давлении, оказываемом на организацию.