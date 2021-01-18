Санкт-Петербург, 18 января, 2021, 20:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции можно в любом удобном прививочном пункте, число которых в ближайшее время будет увеличено с ныне действующих 70 до порядка 120 пунктов. Об этом 18 января заявил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V»

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"Дополнительно будут предусмотрены еще 50 пунктов, в том числе более 20 пунктов в государственных поликлиниках. Те поликлиники, в которых не было пунктов вакцинации, фактически полным составом будут включены в их число. Кроме того, порядка 25 частных либо федеральных медицинских организаций также будут предоставлять возможность привиться», — сказал Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он подчеркнул, что для прививки от коронавируса не существует привязки к той поликлинике, к которой человек прикреплён по полису ОМС. Поскольку прививочная кампания финансируется не в рамках ОМС, а за счет средств федерального бюджета.

«Любой житель Санкт-Петербурга может привиться в той поликлинике, которая ему удобна», — сказал Дмитрий Лисовец.

Записаться в поликлиники на прививки можно по телефону, в ближайшее время будет доступна запись через сайт госуслуг.

Напомним, по состоянию на 18 января в Петербурге вакцинировано 22 349 человек. Из них 3913 человек полностью закончили цикл вакцинации. С начала вакцинации в город поступило 42 692 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток — 20 203 комплекта.