Таллин, 18 января, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Два человека умерли в Эстонии после проведения вакцинации от коронавируса препаратами Pfizer/BioNTech, сообщает 18 января пресс-служба лекарственного департамента страны.

Прививка

По данным департамента, умерли после вакцинации пожилые люди в возрасте 85 лет и 91 год. Связь их смерти с вакцинацией пока не доказана.

Кроме того, департамент получил 87 жалоб на побочные действия вакцины Pfizer/BioNTech.

Отмечено, что с 27 декабря в Эстонии были привиты вакцинами Pfizer/BioNTech более 18 тыс. человек.

Всего в Эстонии было выявлено 37 344 случая заражения коронавирусом, из которых 333 завершились летальным исходом.