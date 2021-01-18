Ижевск, 18 января, 2021, 19:27 — ИА Регнум. В Удмуртии объявили старт массовой прививочной кампании от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Вакцина от коронавируса

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Уточняется, что пройти вакцинацию можно в составе организованной группы по подготовленному работодателем списку или индивидуально по записи на портале Госуслуг или в своей поликлинике.

Вакцинация будет проводиться дважды в неделю: по средам — организованные группы, по субботам — индивидуально.

В качестве противопоказаний указаны возраст до 18 лет, беременность и период лактации, гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные заболевания, период обострения хронических заболеваний, а также перенесенный в течение последних шести месяцев COVID-19.

После вакцинации будет выдан сертификат с датами введения обоих компонентов препарата.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 января в Удмуртии выявили 193 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 194 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 23 458 случаев. Всего в республике выздоровели с начала пандемии 19 593 человека. 320 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом.