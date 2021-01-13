Ижевск, , 12:42 — REGNUM До настоящего момента 910 жителей Удмуртии получили первый компонент вакцины «Спутник V». Из этого числа 76 человек сделали прививку обоими компонентами препарата, сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй © ИА REGNUM

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В республику уже поступило 5442 дозы вакцины от коронавируса. Ожидается, что в ближайшее время будет поставлено ещё 25 тыс. доз препарата.

Массовую вакцинацию населения республики планируют начать в конце января — начале февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава регионального минздрава Георгий Щербак заверял, что негативных последствий введения вакцины ни у одного из граждан не зафиксировано.

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