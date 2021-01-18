Лилль, Франция, 18 января, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Мэр французского города Лилль, бывший министр финансов Франции и экс-председатель Еврокомиссии Мартин Обри в ходе пресс-конференции заявила о «нехватке вакцин» от COVID-19 и призвала правительство страны «сказать правду», передает France Info.

Вакцина

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"Пусть правительство скажет правду! Чтобы не случилась такая же история, как с тестами и масками… Я уверена, что во Франции действительно существует нехватка вакцин», — заявила Обри, добавив, что испытывает «значительное волнение» после посещения центров по вакцинации от COVID-19 в своем городе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 января в ходе пресс-конференции по итогам визита в больницу города Гренобль министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что к концу января 2021 года в стране от COVID-19 будет вакцинирован один миллион человек.