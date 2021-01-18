Вена, 18 января, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Австрийский канцлер Себастьян Курц призвал одобрить британскую вакцину AstraZeneca. Канцлер подчеркнул, что «счет идет не на дни, а на вакцины от COVID-19» и что каждый день, когда европейские регуляторы могут ускорить одобрение вакцин, является «победой» для Европы». Оба этом 18 января сообщает CNN.

Dragan Tatic Себастиан Курц

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"Европейское агентство лекарственных средств собирает статистику на Oxford/AstraZeneca с 12 января. И что сейчас нужно — основываясь на научных фактах, конечно — так это быстрое решение, потому что AstraZeneca может предоставить до 2 млн доз уже в ближайшее время, и это, конечно, послужит огромному прогрессу в нашей вакцинации», — заявил Курц 18 января.

Он добавил, что никакие точные даты еще не одобрены.

«Очевидно, что британская мутация вируса более инфекционна. Это ставит нас перед большой проблемой», — сказал канцлер, комментируя принудительный карантин по всей Европе. 17 января меры по изоляции в Австрии были продлены до 8 февраля.