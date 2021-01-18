Рим, 18 января, 2021, 18:42 — ИА Регнум. В Риме в понедельник, 18 января, сделали прививку от коронавируса бывшему узнику Освенцима 90-летнему Сами Модиано, передают местные СМИ.

Освобожденные узники лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) 1945

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«Делать прививки, особенно в нашем возрасте, необходимо — и для нас самих, и для окружающих», — отметил Модиано в своем комментарии.

Первыми в Италии начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация будет бесплатной и добровольной, однако власти страны будут настоятельно рекомендовать согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.