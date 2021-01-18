Москва, 18 января, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Заместитель губернатора — председателя правительства Севастополя, победитель конкурса «Лидеры России», член Клуба Лидеров России «Эльбрус» Мария Литовко рассказала об участии в конкурсе «Лидеры России» и о своем карьерном пути.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Мария Литовко

Мария, люди, которые пойдут на следующий поток конкурса «Лидеры России», безусловно, будут готовиться. Хотелось бы узнать, как все происходит внутри конкурса? Каких ждать сложностей конкурсантам после первого этапа, отборочного тура?

Начну с того, что победа в «Лидерах России» — это сейчас самая главная победа в моей жизни, на данном этапе. Для меня самое сложное — первый этап и «ретест», потому что это то, что от меня зависело меньше всего: какие попадутся вопросы, насколько хорошо ты помнишь школьную программу. Дальше, после попадания в полуфинал или финал, вас объединяют в команды. Вы не знаете друг друга, вы узнаете людей только за 10 минут до начала конкурса. Это то, с чем мы часто сталкиваемся в жизни. По крайней мере, на работе сталкиваюсь с тем, что люди, от которых в том числе зависит решение, мало мне известны, и могут быть со мной на короткий период в одной команде. Например, для какой-то определенной задачи. Если такой опыт у наших будущих участников есть, то им, безусловно, это поможет. Умение находить решение всей командой, понять, кто в чем силен за короткий срок, использовать сильные стороны соратников — значит, помочь с решением всей команде. Это самый эффективный навык. Для себя я с самого начала определила, что буду на командных состязаниях вести себя ровно также как и обычно в жизни. Я сажусь за стол на совещании, мы должны выйти с этого совещания с общим решением. Если есть такой навык, то он точно поможет пойти дальше.

Расскажите о Вашем «бэкграунде» до конкурса «Лидеры России». Сначала Вы состояли на службе в МВД, государственной службе, затем ушли в бизнес и снова вернулись на государственную службу.

Я начну с того, что поступила в университет в 14 лет, это был университет МВД РФ, который окончила с золотой медалью. В итоге, к 19 годам у меня уже было 2 высших образования. Я дослужилась до звания старшего лейтенанта милиции. У нас в семье уже четыре поколения сотрудники правоохранительных органов. Я достаточно быстро поднималась в МВД по карьерной лестнице, к 23 годам у меня было 3 высших образования, в том числе в моей копилке — красный диплом МГИМО. Я работала на достаточно высокой должности, но, тем не менее, зарплата для Москвы, а я родилась в Москве, и там же работала, на тот момент была очень низкая. Это было еще до реорганизации, когда сотрудникам милиции подняли чуть ли не в два раза зарплату. Я приняла для себя решение уйти и попробовать что-то еще. В течение двух месяцев я нашла работу в международной компании, которая занималась яхтенным туризмом. И мои горящие глаза, амбициозный путь, который я прошла до этого, и образование помогли мне уже через две недели улететь на Карибы, возглавить чартерную яхтенную компанию, открывать новые филиалы на Карибах и достаточно быстро погрузиться в этот бизнес. Зимой — это были Карибы, летом — Испания, Европа. Филиалы у этой компании достаточно эффективные, особенно европейские. Я очень люблю начинать все с нуля, когда от тебя все зависит, ты можешь видеть максимальный результат своего труда и твоей команды. Затем я вернулась в Россию, открыла уже свой яхтенный бизнес. Началась новая веха в моей истории, совсем другое качество жизни, управления, ответственности. Когда от тебя зависит полностью, как твоя команда, компания развивается. Через какое-то время у меня появились партнеры, несколько лет компания успешно развивалась в среднем сегменте по аренде яхт.

Мы занимались чартером яхт, обеспечивали путешествия на яхтах. Дело в том, что когда я открыла свой бизнес, работала со всем миром, со всеми странами, но только не с Россией. Этот бизнес еще не развит у нас, он ведется практически нелегально, нет никакой гарантии и уверенности. На тот момент у меня формировалось очень устойчивое желание сделать что-то, чтобы в России это направление развивалось. У нас самая большая страна в мире, протяженная береговая линия и, не только теплые страны имеют возможность развивать это направление. Но у нас его нет: ни на юге, ни на таких интересных маршрутах, как, например, арктический.

Появилась возможность, меня пригласили в Севастополь быть экспертом, так как в это время было опубликовано поручение президента по развитию одной из территорий Севастополя, Балаклавы, и строительству яхтенной марины там. Руководителю региона нужен был эксперт, с учетом того, что мне хотелось внести вклад, я взяла на себя эту нагрузку. Летала в регион, делала соответствующую экспертизу, давала консультации и погружалась в проект. Через несколько месяцев стало ясно, я свою задачу выполняю, но реализация проекта идет слишком медленно. Глава региона предложил мне перейти на государственную службу, и для меня это было непростое решение. Я в первый раз отказалась, но в какой-то момент поняла, что должна либо возглавить, либо прекратить неэффективно тратить свое время.

Я пару лет управляла этим проектом в регионе, мы подготовили концепцию, которая была доложена и главе государства. Дальше был намечен план по развитию территории и яхтенного туризма. «Лидеры России» для меня стали новым этапом и возможностью в продвижении этой идеи. Даже выбор наставника совместила с желанием развивать это направление.

Кто стал вашим наставником после конкурса?

Мой наставник — Игорь Евгеньевич Левитин, помощник президента РФ. И его выбор в мой адрес, скорее всего, обусловлен моей заинтересованностью в развитии данного направления. Здесь я безумно благодарна той поддержке, которую в итоге получила. Игорь Евгеньевич возглавляет рабочую группу по развитию яхтенного туризма при морской коллегии, членом которой я также являюсь, и у нас получился очень хороший синергетический эффект. В итоге, это направление за 2020-й год вышло совершенно на другой уровень. Я очень благодарна Игорю Евгеньевичу за наставничество и за то, что в случае необходимости всегда могу обратиться за советом. Я не злоупотребляю этим правом, но осознание того, что у меня такое право есть, безусловно, дает уверенность.

Вы докладывали о своем проекте главе государства. Как готовились?

Так случилось, что до финала мне сказали, что мою кандидатуру, как финалиста, рассматривают на встречу с главой государства, на которой я могла бы рассказать о проекте. И я подумала: «Как я могу перед президентом РФ предстать финалистом? Я хочу обязательно стать победителем!». В итоге, 17 марта нам объявили результаты конкурса «Лидеры России», и я вошла в категорию «А» — это лучшие 33 участника из сотни. А 18 марта я уже добиралась до Симферополя, где должна была состояться главная встреча в моей жизни. Из Сочи я на поезде добиралась до Краснодара, потом мои новые друзья из «Лидеров России» дали мне машину из Краснодара в Симферополь. Это многочасовой путь, а долететь можно было за полтора часа, но я понимала, что, хоть и небольшая, есть вероятность, что рейс могут задержать, а я не могла допустить даже минимального риска.

В результате я имела возможность доложить Владимиру Владимировичу свою идею развития яхтенного туризма. И это дало опору для развития направления. Во-первых, президент поддержал идею. Во-вторых, появились соответствующие поручения. Это была основа, потому что дальше правительство и федеральные органы, которым даны были эти поручения, начали совместную работу. И за 2020-й год было разработано технико-экономическое обоснование на девять марин, до этого была всего одна, той, которой я занималась, а теперь уже поэтапно проектируются девяти марин и еще порядка 20 портопунктов. Создать яхтенную инфраструктуру — главная задача, если не будет инфраструктуры, говорить о яхтенном туризме не имеет смысла.

Яхтенный туризм — это ведь дорогостоящий вид отдыха?

Это заблуждение. Аренда парусной яхты, например, на восемь человек в неделю стоит 100 000 рублей. Это без шкипера, для тех, у кого есть соответствующие документы, это 1750 рублей на человека за ночь. На яхте можете ночевать и готовить. Это еще и ваше транспортное средство. Вам необязательно платить за стоянку в марине, вы можете стоять и на якоре, и это очень эффективно с точки зрения топлива. Фактически, вы получаете отдых дешевле, чем в гостинице. Есть статистика, что каждая десятая немецкая семья хотя бы раз проводила в свой отпуск на яхте, потому что это очень эффективно и рационально. Немцы особенно умеют ценить отличное качество по хорошей цене. И мне очень хочется изменить стереотип, что «яхта — это привилегия особо богатых людей и странный частный вид отдыха». Нет, это массовый отдых. Более того, 300 000 российских граждан ежегодно уезжают за рубеж, чтобы отдыхать на именно такой недорогой яхте.

Какие возможности Вам дал конкурс «Лидеры России»?

Я всегда подчеркиваю, стараюсь объяснить и в выступлениях, и при общении с молодежью, что простая девочка из достаточно скромной с точки зрения доходов многодетной семьи, третья из пятерых детей может сама сделать свою жизнь и успех. И конкурс — одна из возможностей проявить и показать себя. Круг знакомств, который я, в итоге, приобрела среди членов клуба «Эльбрус», наставники и эксперты, руководители самого высокого уровня, с которыми я могла проконсультироваться, обучение на программе подготовке высшего кадрового резерва — все это возможности, которые дал мне конкурс.

Пойти и поучаствовать в конкурсе — это мое самое лучшее решение в жизни. Хотя это очень страшно. У тебя уже есть свой «бэкграунд», авторитет и, если ты провалишься, это не солидно и ставит под сомнение твои предыдущие достижения. А когда ты все-таки себя преодолеваешь, понимаешь, что можешь все потерять в один момент, но все же хочешь себя испытать, в итоге получаешь огромные возможности — это вызывает невероятные чувства. Я сейчас самый сильный поклонник конкурса и готова его везде пропагандировать.

Расскажите, что для Вас успех, и каков путь к нему?

Я считаю, что успех — это количество попыток. И чем увереннее ты идешь новыми неизведанными тропами, чем больше сложности, тем большего успеха ты можешь достигнуть. На данный момент мой самый грандиозный успех — это победа в конкурсе, что стало отправной точкой для многих других побед или возможностей, которые я получила. Но с точки зрения, наверное, первых успехов в моей жизни было то, что я поступила в университет в 14 лет. У нас даже был один профессор, который ругался, заходя на лекцию: «Как можно в 14 лет брать в МВД?». Он воспринимал меня как несерьезную девочку с точки зрения возраста, хотя не знал меня. В моем потоке было 1 500 выпускников и 19 золотых медалистов, я была одной из этих 19. Насколько мне известно, я до сих пор — самый молодой курсант за историю университета. Наверное, это первый результат, когда ты понимаешь, что твои старания приводят к наивысшей степени успеха, какую на тот момент можешь достигнуть. Это дало мне первый задел, понимание, что трудолюбием можно всего добиться и именно от тебя зависит, как твоя жизнь сложится дальше.

А что для Вас неудача?

Неудача — это, наверное, опыт. Вообще эти слова «удача», «неудача» — не про тех, кто работает, старается и делает.

Для меня самые жесткие уроки — кадровые. Либо неверно принятые решения при найме, либо наоборот, когда ты недостаточно уделял внимания человеку, и ты понимаешь, что человек уходит только из-за того, что ему не хватало общения или наставничества, которого он ждал от руководителя, у которого он хотел учиться. Это очень хороший урок, главное не считать, что вокруг все виноваты, а сделать для себя выводы.

Давайте поговорим о секретах и мифах госслужбы. Вы ушли с госслужбы и вернулись с уже предпринимательским опытом. Что поменялось?

У бизнеса и госслужбы очень много общего. Первый миф, на мой взгляд, абсолютный, о том, что госслужба требует меньше трудозатрат, чем собственный бизнес. На любой работе я работала по 16−18 часов в сутки. Это, как правило, было связано с желанием достигнуть максимального результата за минимальный срок. Я уверена, что каждый может достигнуть успеха в любом направлении, если он будет трудолюбив и не будет бояться ответственности. Очень часто можно встретить людей, которые считают, что им не нужно нести ответственность ни за себя, ни за свои решения.

Есть некоторые мифы, что на госслужбу идут те, кто не могут себя в чем-то еще реализовать. И это тоже неправда. Государственная служба — это, безусловно, служение. Это намного сложнее, чем работа в бизнесе, особенно с моральной точки зрения. Потому, если ты не готов свою работу и себя отдавать людям полностью, то у тебя ничего не получится. А главное, фальшь всегда будет чувствоваться.

Да, мой нынешний опыт госслужбы отличается от первого, потому что у меня есть опыт собственного бизнеса. Это абсолютно другой взгляд на то, каким образом твоя команда работает. Когда ты понимаешь, что именно от успеха компании или команды зависит то, как ты выплатишь заработную плату своим сотрудникам, то ты по-другому относишься к своим доходам, расходам и финансовой ответственности. Поэтому я — модифицированная версия государственного служащего, но мне еще много чему предстоит учиться и дальше.

Какую книгу Вы рекомендовали бы обязательно прочитать?

Стивена Кови, «Семь навыков высокоэффективных людей». Это базовая книга для всех, кто начинает путь саморазвития. Очень емко, быстро, оперативно. Можно как раз прочитать семь принципов жизни, которые позволят тебе в любом случае, если ты будешь их придерживаться, достигнуть успеха.

На что Вы всегда найдете время и на что его категорически тратить не будете?

Я люблю читать и, надеюсь, буду находить время для чтения всегда, независимо от занятости. Тратить не буду время на сплетни и обсуждения. Я этого не люблю, не умею и считаю пустой тратой времени.

И с каким видом спорта Вы сравнили бы строительство карьеры?

Спасибо за вопрос. Парусный спорт, конечно. Это то, что позволяет испытать себя, умение командой преодолевать преграды, следить за ситуацией. Даже, если вы очень хорошо «стартанули», ветер может задуть в другую сторону, и вы можете остаться «аутсайдерами». Если вы не будете следить за ветром, идти вперед и до последнего бороться, то успеха не достигнете.