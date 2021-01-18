Минздрав: вакцинация от COVID-19 не отменяет необходимости ношения масок
Москва, 18 января, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Необходимость использования гражданами средств индивидуальной защиты сохраняется даже после вакцинации от коронавируса. Об этом заявил на брифинге 18 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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По его словам, иммунитет у человека формируется в течение трёх недель после введения второго компонента вакцины, однако и после этого следует продолжать носить защитную маску.
«Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях», — подчеркнул Мурашко.
Он пояснил, что даже при наличии иммунитета человек в случае контакта с заболевшим может кратковременно становиться носителем инфекции и заражать окружающих.
По мнению главы Минздрава, масочный режим необходимо сохранять «до формирования в целом популяционного иммунитета и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны».