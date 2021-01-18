Рига, 18 января, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Рассмотрение дела об отстранении Нила Ушакова от должности мэра Риги (5 апреля 2019 г.) будет возобновлено Административным окружным судом столицы Латвии, сообщает 18 января LETA.

Иван Шилов ИА REGNUM Нил Ушаков

Ушаков подал соответствующее ходатайство в суд. Он аргументировал необходимость возобновления судебного процесса тем, что получил новую важную информацию по делу.

Напомним, Ушаков был 5 апреля 2019 г. отстранён от должности главы Риги в связи с рядом нарушений. Несмотря на апелляцию Ушакова, решение вступило в силу, поскольку суд счёл его правомочным.