Нью-Йорк, США, 18 января, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Мир находится «на грани катастрофического морального краха» из-за несправедливого распространения вакцин от COVID-19, заявил Тедрос Аданом Гебреисус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 18 января передает BBC.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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В то время, как ведущие страны начинают вакцинацию, глава ВОЗ выступил с откровенным предупреждением о несправедливости, сложившейся в мире. Он объяснил, что «обещание справедливого доступа находится под серьезной угрозой».

«В настоящее время более 39 млн доз вакцины введены по крайней мере в 49 странах с высоким уровнем дохода. А в одной стране с низкими доходами было введено всего 25 доз. Не 25 миллионов; не 25 тысяч; только 25 единиц», — заявил Тедрос на открытии заседания ВОЗ.

«Я должен сказать напрямую… цена этой неудачи будет оплачена жизнями в беднейших странах мира, — добавил он. — В конечном счете эти действия лишь продлят пандемию и ограничения, необходимые для ее сдерживания, а также человеческие и экономические страдания».

Глава ВОЗ добавил, что «справедливость в отношении вакцин — это не просто моральный долг, это стратегический и экономический императив», и призвал к более справедливому распространению вакцин во всём мире.