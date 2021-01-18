Берлин, 18 января, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Во многих странах Европы отмечены рекордно низкие температуры воздуха, сообщает 18 января агентство Associated Press.

Мороз

По утверждению агентства, в ряде стран температура воздуха опустилась до отметки минус 20 и минус 28 градусов по шкале Цельсия.

Польские СМИ сообщают, что в Варшаве из-за морозов на двух вокзалах потрескались железнодорожные пути, что вызвало задержки в графике движения поездов.

В Германии сильный снегопад повалил множество деревьев и стал причиной резкого роста числа ДТП.

Снег, выпавший в Стамбуле, практически полностью заблокировал автомобильное движение по улицам города.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в Испании заявили об аномально холодной погоде даже в Валенсии, Барселоне, Севилье и Мурсии, где минусовые температуры ранее не наблюдались даже зимой.