Брянск, 18 января, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Проверку сообщений о нападении собак на жителей города Карачева Брянской области организовали в региональном Следственном комитете, сообщили ИА REGNUM 18 января в пресс-службе ведомства. По данным пользователей социальных сетей, пострадали восемь человек.

Dineshraj Goomany Собака

Следователи обратили внимание на публикации в СМИ и социальных сетях. По некоторым данным, за два дня агрессивные безнадзорные собаки напали на восемь жителей. Проводится процессуальная проверка.

По факту нападения бездомных животных в Брянской области уже было возбуждено уголовное дело, напомнили в СК. На скамье подсудимых — председатель комитета по ЖКХ Брянской городской администрации. Из-за его ненадлежащей работы от нападений собак погибли три женщины. Дело находится в суде.