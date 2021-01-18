Волгоград, 18 января, 2021, 17:31 — ИА Регнум. В Волгоградской области 18 января подтверждено 258 случаев заражения коронавирусом, что на шесть меньше предыдущих суток. Общее количество носителей инфекции превысило 40 тысяч, скончались ещё три пациента, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Oblzdrav.volgograd.ru Больница. Коронавирус. Волгоград

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В стационарах находятся 5067 взрослых и 44 ребёнка, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1382 пациента. Всего в Волгоградской области выявлено 40 тыс. 129 носителей инфекции. Выздоровели 38 тыс. 204 человека, в том числе 254 выписаны за истекшие сутки.

Зарегистрировано три летальных исхода. Таким образом, от осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 543 человека.