Экологи ФРГ опротестовали разрешение на прокладку «Северного потока — 2»
Берлин, 18 января, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Разрешение на прокладку «Северного потока — 2» в Германии опротестовано германскими природоохранными организациями Nabu и DUH, сообщает 18 января Dpa.
Nord Stream 2. Aксель Шмидт
Трубоукладочное судно Audacia ведет работы в территориальных водах Германии
Соответствующее заявление поступило в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии, ранее разрешившее прокладку «Северного потока — 2» в водах Германии. Действие разрешающего решения приостановлено.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии 15 января разрешило работы по строительству «Северного потока — 2» в январе — мае текущего года в германских водах.