Берлин, 18 января, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Разрешение на прокладку «Северного потока — 2» в Германии опротестовано германскими природоохранными организациями Nabu и DUH, сообщает 18 января Dpa.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Трубоукладочное судно Audacia ведет работы в территориальных водах Германии

Соответствующее заявление поступило в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии, ранее разрешившее прокладку «Северного потока — 2» в водах Германии. Действие разрешающего решения приостановлено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии 15 января разрешило работы по строительству «Северного потока — 2» в январе — мае текущего года в германских водах.