Тель-Авив, Израиль, 18 января, 2021, 19:49 — ИА Регнум. Экспресс-тесты на коронавирус, которые дают результаты в течение четырех часов, станут доступны в тель-авивском аэропорту «Бен-Гурион», сообщает Ynet 18 января.

Mos.ru Тесты на коронавирус

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Это решение позволит ускорить и более точно контролировать процесс наблюдения за пациентами в рамках национальных усилий по снижению распространения коронавируса по всей стране. Ожидается, что этот шаг также поможет возродить авиаперевозки после локдауна.

Лаборатория в аэропорту «Бен-Гурион» была торжественно открыта в середине ноября 2020 года и предлагала два вида тестов: один, который длится четыре часа и стоит 134 шекеля (около 3 тыс. рублей), и другой, который занимает 14 часов и стоит 44 шекеля (около 1 тыс. рублей). Но даже в начале января четырехчасовой тест оставался недоступен.

Лаборатория имела возможность предоставить быстрые тесты, но ждала одобрения от министерства здравоохранения. Вводящий в заблуждение вариант на сайте лаборатории (где предлагался и быстрый тест) привел к путанице среди пассажиров, а в некоторых случаях заставил некоторых путешественников платить за частные анализы в больницах, тратя до нескольких сотен шекелей.