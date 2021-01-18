Москва, 18 января, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Постановление об аресте на 30 суток Алексея Навального вынес 18 января Химкинский городской суд.

U.S. Department of Defense Арест

Навальный был задержан по «делу Ив Роше» 17 января 2021 г. в аэропорту «Шереметьево» (Москва). Он обвиняется в том, что нарушил условия испытательного срока, не явившись на регистрацию (причём неоднократно).

До сих пор Навальный в течение почти пяти месяцев находился в Германии после своего «отравления». Российские власти по просьбе его семьи не препятствовали его отъезду в Германию.