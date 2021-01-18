Москва, 18 января, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Рекордные показатели выданных ипотечных займов в 2020 году являются умеренно-положительным фактором для России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января сообщил экономист Сергей Хестанов.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

«Для экономики в России в целом это умеренно позитивный показатель. С одной стороны, массированная выдача ипотеки поддерживает строителей и девелоперов, загружает работой строительную отрасль», — сказал Хестанов.

С другой стороны, за рекордными показателями выданных ипотечных займов скрывается резкий рост стоимости жилья. Это в конечном итоге сказывается на доступности недвижимости для простых граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года в России объемы выдачи ипотечных кредитов достигли 4,3 трлн рублей. Этот показатель стал рекордным за всю историю страны.