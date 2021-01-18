Варшава, 18 января, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Утром 18 января в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена приземлился самолет, который доставил новую партию вакцин Pfizer от COVID-19 для жителей Польши. Об этом передает Polskie Radio 24.

Topi Pigula Вакцина Pfizer

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Журналисты отмечают, что самолет доставил около 180 тысяч вакцин. Ранее планировалось, что поставки в страны ЕС будут более крупными, однако 15 января представители американской компании объявили, что временно сокращают поставки вакцины во все страны ЕС из-за «модификации своего завода в Бельгии». В будущем модификация завода должна привести к увеличению производственных мощностей.

Первые вакцины от COVID-19 поступили в Польшу 26 декабря. На следующий день — 27 декабря — в стране началась вакцинация населения, в первую очередь медицинских работников. По состоянию на 17 января в Польше вакцинированы около 450 тысяч человек. Далее будут вакцинированы лица старше 80 лет, после них — лица 70−80 лет. Затем вакцинация будет проходить в порядке общей очереди.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января уполномоченный по реализации Национальной программы вакцинации Польши Михал Дворчик заявил, что в республике с февраля планируют вакцинировать от COVID-19 по 4 миллиона человек в месяц. Согласно январскому опросу, привиться готовы 68% жителей Польши.