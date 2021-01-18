Варшава, 18 января, 2021, 16:36 — ИА Регнум. 18 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции представил план восстановления экономики Польши после пандемии. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Premier.gov.pl Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

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Журналисты отметили, что план восстановления экономики страны принят в размере 76 миллиардов евро. Их предусмотрено использовать с 2021-го по 2027 год.

Моравецкий сообщил, что львиную долю в данных средствах составляют деньги из фондов ЕС, при этом, Польша в ближайшем будущем получит оттуда дополнительные средства.

«Формально это соглашение между Польшей и ЕС. Но мы хотим, чтобы это было соглашение между польским государством, ЕС и польским обществом. Чтобы план восстановления экономики решался с учетом социальной точки зрения», — добавил он.

Моравецкий подчеркнул, что план предусматривает долгосрочное планирование в сфере инноваций. По его словам, этот план «должен помочь Польше в следующие 10 лет догнать средний показатель экономического развития в ЕС. «Экономические показатели Польши через 10 лет должны быть на уровне как минимум 95% от среднего показателя по ЕС и, возможно, даже 100% от среднего показателя по ЕС. Это даст нам шанс догнать, а возможно, и перегнать такие страны как Испания и Италия», — уверен Моравецкий.

Моравецкий сообщил, что 60% средств из плана восстановления экономики пойдут на национальные программы, управляемые централизованно, а 40% будут переданы регионам. Планируется 30% средств потратить на развитие инфраструктуры и защиту окружающей среды, 25% будет инвестированы в цифровизацию и модернизацию предприятий.

По его словам, порядка 2,5 миллиарда евро планируется выделить на развитие восточных регионов Польши, которые отстают в развитии от западных. 8 миллиардов евро внедрят в систему образования с целью повышения интеллектуального потенциала населения Польши.