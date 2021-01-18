Москва, 18 января, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Сегодня, 18 января, цены на нефть умеренно растут после падения на прошлой неделе, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

«Во второй половине дня цена Brent подросла на 0,54%, до $55,12 за баррель, а цена WTI — на 0,76%, до $52,53 за баррель.

Росту способствуют, видимо, оптимистичные прогнозы министерства энергетики Ирака о том, что во втором квартале 2021 года нефть Brent сможет вырасти до $60 за баррель.

Ближе к вечеру нефть снова пошла вниз, пробив уровень $55. На уровне в $54,40 для Brent находится достаточно сильный уровень поддержки, но и пока маловероятно, что цена нефти продолжит движение выше $57.

Так что в ближайшее время можно будет ожидать колебаний цены Brent в коридоре $54,40−57 за баррель. А сегодня по цене Brent ожидается диапазон $55−56 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть показывает негативную динамику четвертый день подряд