Пномпень, 18 января, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Индонезия продолжает бороться с кампаниями по дискриминации пальмового масла, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Craig Плантация масличных пальм

Посол Индонезии в Камбодже Судирман Хасенг посетил государственного секретаря министерства окружающей среды Камбоджи, чтобы обсудить проблему масличной пальмы.

Посол Индонезии в Камбодже хотел заручиться поддержкой страны на заседании совместной рабочей группы АСЕАН — ЕС, на которой обсудят вопросы, связанные с пальмовым маслом.

«Вопросы, которые предстоит обсудить, очень важны, особенно для АСЕАН, которая является крупнейшим экспортером товаров из пальмового масла. Более того, основная проблема пальмового масла — это негативная кампания, проводимая некоторыми сторонами», — заявил посол Индонезии.

На встрече также обсуждались планы сотрудничества в секторе экотуризма.

Как сообщало ИА REGNUM, Малайзия подает судебный иск против Европейского союза (ЕС) и его государств-членов — Франции и Литвы — за отказ от производства биотоплива на основе пальмового масла.