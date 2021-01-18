Москва, 18 января, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Рубль в начале недели 18 января закономерно корректируется. Закономерно потому, что сложились все необходимые для этого условия, а рубль давно нуждался в хорошем «охлаждении», заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Нефть сегодня снижается под давлением коронавирусных страхов и вялого спроса в мире. Баррель Brent торгуется днем чуть ниже по $55, но может держаться в пределах $54−55,50 еще какое-то время.

Доллар на мировой арене наступает в ожидании инаугурации Джо Байдена и стимулирования экономической системы. В комплексе, это оставляет рубль без опоры, хотя общее отношение к «россиянину» на площадке вполне положительное.

Доллар сегодня торгуется по 74,22 руб. и может балансировать в коридоре 74,00−74,50 руб. Евро стоит 89,55 руб. и остается торговаться в диапазоне 89−91 руб.

Определенную поддержку в ближайшее время рублю может оказать начинающийся налоговый период в России, а также общее благоприятное отношение к риску на рынках капитала.

В целом, неделя и вторая половина января остаются для российского рубля благополучным периодом. При текущей конъюнктуре доллар мог бы быть дороже на 1−2 рубля», — считает эксперт.

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