Бишкек, 18 января, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Директор агентства гражданской авиации Киргизии Сталбек Шаршеев на пресс-конференции сегодня, 18 января, рассказал о причинах, по которым авиакомпании очень сильно подняли цены на авиабилеты.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

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По словам чиновника, значительный рост цен на них связан с расходами, понесенными авиаперевозчиками из-за пандемии коронавируса.

Глава агентства пояснил, что до пандемии авиакомпании Киргизии имели до 30% прибыли, а сейчас увеличили стоимость авиабилетов для покрытия убытков, понесенных в период после объявления пандемии и введения ограничений на пассажирские авиаперевозки.