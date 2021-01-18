Москва, 18 января, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Тест на коронавирусную инфекцию не будут требовать от тех, кто желает пройти вакцинацию. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил 18 января в ходе брифинга в правительстве.

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«Не предусмотрено обязательное тестирование на новую коронавирусную инфекцию перед вакцинацией», — сказал Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в России стартовала кампания по вакцинации от коронавируса. Люди старше 55 лет должны проходить эту процедуру в первую очередь, также заявил Мурашко.

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