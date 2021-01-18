Санкт-Петербург, 18 января, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурга на 71-м году жизни скончался известный архитектор и реставратор, почетный реставратор города Рафаэль Даянов. Об этом 18 января сообщили Союзе реставраторов Санкт-Петербурга.

Союз реставраторов Санкт-Петербурга. В Петербурге ушел из жизни архитектор-реставратор Рафаэль Даянов

Рафаэль Даянов после окончания Академии художеств имени И. Е. Репина стал автором проектов реставрации таких знаковых для города и пригородов зданий как: Дом Доменико Трезини, особняк Е. К. Гаусвальд, дом А. Я. Лобанова-Ростовского, доходный дом М. И. Вавельберга, дворец Бобринских, павильона «Холодная баня» («Агатовые комнаты») в ГМЗ «Царское село» и многие другие.

«Внес неоценимый вклад в воссоздание утраченных в советское время памятников архитектуры, таких как храм Рождества Христова на Песках, Церковь Смоленской иконы Божией Матери. В 1991 году Рафаэль Маратович организовал свою мастерскую «Архитектурное бюро «Литейная часть-91». Сейчас это одна из старейших проектных компаний в городе», — пояснили в союзе реставраторов.

С 2008 года архитектор преподавал в институте имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. Архитектор являлся профессором Международной Академии архитектуры (отделение в Москве).

Был награжден государственными наградами: «Заслуженный строитель России», «Почетный архитектор России», Почётный знак Госстроя России, медаль «В память 300-летия Санкт¬-Петербурга», множество раз был отмечен благодарственными письмами, почетными грамотами КГИОП, Союза реставраторов Санкт-¬Петербурга, Союза архитекторов СПб, губернатора Санкт¬-Петербурга и Комитета по строительству Администрации Санкт-¬Петербурга. В 2011 году присвоено звание «Почётный реставратор Санкт-Петербурга» 1-й степени.

О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.