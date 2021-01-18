Тегеран, 18 января, 2021, 15:16 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Ирана было выявлено свыше 5,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 января сообщила глава департамента по связям с общественностью иранского минздрава Сима Садат Лари, ее слова приводит агентство ISNA.

(сс) Hamid Tavakoli. Fars News Agency Лаборатория в Иране

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По данным минздрава страны, за последние 24 часа в стране выявили 5806 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 336 217.

Также сообщается, что за это же время в Иране 83 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 56 886.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране свыше 1,1 млн человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Иране за сутки было выявлено свыше 6 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.