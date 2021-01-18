Москва, 18 января, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Подрыв архитектуры международной безопасности уже состоялся, сегодня Россия в сотрудничестве с Китаем должнанавязать Западу новую её архитектуру, которая бы отвечала её интересам, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 18 января, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Easy Rider

Как сообщалось ранее, Лавров заявил, что действия США и их союзников, «нацеленные на подрыв архитектуры международной безопасности», «вызывают глубокое беспокойство России».

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« Архитектура международной безопасности была прочной только в последние два десятилетия существования СССР. Одной из целей разрушения СССР был как раз слом этой архитектуры: Ялтинско-Потсдамской системы и ключевых договоров по укреплению доверия и разоружению, подписанных в 1970-х — первой половине 1980-х годов, когда СССР был ещё силён. При ослабленном СССР и тем более в условиях его распада они для Запада потеряли смысл.

То, что пришло им на смену, трудно назвать полноценной архитектурой безопасности. Да, ООН сохранилась, но действенность её существенно снизилась. Соглашения, достигнутые после 1991 года между Россией с одной стороны и НАТО и ЕС с другой, а также с крупными западными странами на двусторонней основе, отвечают преимущественно интересам Запада…