Москва, 18 января, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Носить защитную маску необходимо до формирования популяционного иммунитета в стране. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Duma.gov.ru Министр здравоохранения России Михаил Мурашко

«Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны, так как имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим кратковременно может становиться носителем инфекции и инфицировать окружающих», — сказал Мурашко.

Он напомнил, что ношение индивидуальных защитных средств является обязательным.