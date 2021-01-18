Берлин, 18 января, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Американской компании Pfizer следует придерживаться ранее достигнутых договорённостей о поставках в Германию противокоронавирусной вакцины. Об этом министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил 18 января в ходе пресс-конференции.

U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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Шпан подчеркнул, что призывает компанию соблюдать согласованные сроки и количество поставок.

Ранее стало известно, что из-за реорганизации производства на предприятии в Бельгии Pfizer уменьшит поставки вакцины в европейские страны. При этом реорганизация позволит нарастить годовое производство препарата с 1,3 млрд до 2 млрд доз.

Германский министр выразил беспокойство из-за темпов распространения «британской» мутации коронавируса. Он подчеркнул, что сейчас в первую очередь нужно исследовать новый штамм.