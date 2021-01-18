Голикова заявила о редкости повторных случаев COVID-19
Москва, 18 января, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Случаи повторного заражения коронавирусом фиксируются чрезвычайно редко и являются единичными. Об этом в ходе брифинга заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Павел Соболев ИА REGNUM
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«Повторно люди заболевают крайне редко, это единичные случаи, и об этом показывают и свидетельствуют все наши наблюдения», — сказала Голикова.
Она сослалась на научные исследования, согласно которым пациенты, перенёсшие COVID-19 и зафиксировавших снижение антител в организме, могут сохранять клеточный иммунитет или клеточную память.
В этой связи она призвала граждан, переболевших COVID-19, не торопиться с прививкой.