Москва, 18 января, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Лицам, переболевшим COVID-19, не стоит торопиться с прохождением процедуры вакцинации от коронавируса. Об этом в ходе брифинга заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Александр Куликов ИА REGNUM Пациент в палате для больных COVID-19

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«По данным научных исследований, несмотря на то, что после перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память», — сказала Голикова.

По её словам, повторные случаи заражения коронавирусом наблюдаются «крайне редко» и являются единичными, о чём свидетельствуют все полученные российскими специалистами наблюдения: «Поэтому тем, кто перенёс новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой».