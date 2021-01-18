Москва, 18 января, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Наступивший 2021 год едва ли будет годом новых рекордных объемов выдачи ипотечных кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Недвижимость

«Я не думаю, что 2021 год тоже станет рекордным, потому что те, кто имел экономическую возможность взять жилищные кредиты в 2020 году, уже воспользовались этим шансом, — сказал экономист. — Если, конечно, власти не предпримут дополнительных мер по созданию льготных каналов предоставления жилищных кредитов. Но я не очень на это рассчитываю. Может ли быть провал? Снижение по сравнению с 2020 годом точно возможно, потому что сейчас на рынке недвижимости наблюдается рост цен. И это, конечно, будет сдерживать рост ипотечного кредитования. Проценты процентами, но основная нагрузка определяется не процентными платежами, а ценой недвижимости. А она растет. И это будет сдерживать рост кредитования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, чем опасен рекордный рост объемов ипотечного кредитования.