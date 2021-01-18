Москва, 18 января, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Инициатива Следственного комитета РФ об усилении ответственности физических лиц за неуплату налогов — в определенной степени логично, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Это правильно, поскольку ответственность налогоплательщиков не должна зависеть от организационно-правовой формы бизнеса.

Данная инициатива уравнивает уровень ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за уклонение от уплаты налогов.

Кроме того, в последнее время надзорные органы наблюдают тенденцию, при которой организационная форма индивидуальных предпринимателей используется (ИП) для вывода средств в «серую» экономику.

Возможно, таким образом следственные органы хотят поставить эффективный заслон на пути вывода средств в теневую экономику», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя СКР, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко заявила, что Следственный комитет России выступает за усиление уголовной ответственности для физических лиц.

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