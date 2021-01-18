Прага, 18 января, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Штамм коронавируса, который первоначально был обнаружен в Великобритании и является более заразным, уже выявлен на территории Чехии вирусологами чешского Государственного института здравоохранения (ГИЗ). Об этом 18 января сообщает газета Pravo со ссылкой на экспертов ГИЗ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

По информации экспертов, в анализах десяти пациентов была выявлена «британская» разновидность коронавируса.

«Сейчас эти образцы исследуются, и к концу недели, а, возможно, и к середине мы будем знать точный результат», — заявила руководитель лаборатории по проблемам гриппа и негрипозных вирусных респираторных заболеваний Хелена Иржинцова, которая также высказала предположение, что данный штамм мог появиться в Чехии от человека, который прибыл из Британии.

«Если выяснится, что на нашей территории присутствует эта мутация (SARS-CoV-2), это не окажет никакого влияния на людей, но мы должны будем принять меры и объяснить все людям», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день на территории Чехии выявлено в общей сложности 891 852 носителя коронавирусной инфекции.