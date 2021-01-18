«Британский» штамм коронавируса выявлен в Чехии
Прага, 18 января, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Штамм коронавируса, который первоначально был обнаружен в Великобритании и является более заразным, уже выявлен на территории Чехии вирусологами чешского Государственного института здравоохранения (ГИЗ). Об этом 18 января сообщает газета Pravo со ссылкой на экспертов ГИЗ.
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По информации экспертов, в анализах десяти пациентов была выявлена «британская» разновидность коронавируса.
«Сейчас эти образцы исследуются, и к концу недели, а, возможно, и к середине мы будем знать точный результат», — заявила руководитель лаборатории по проблемам гриппа и негрипозных вирусных респираторных заболеваний Хелена Иржинцова, которая также высказала предположение, что данный штамм мог появиться в Чехии от человека, который прибыл из Британии.
«Если выяснится, что на нашей территории присутствует эта мутация (SARS-CoV-2), это не окажет никакого влияния на людей, но мы должны будем принять меры и объяснить все людям», — добавила она.
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день на территории Чехии выявлено в общей сложности 891 852 носителя коронавирусной инфекции.