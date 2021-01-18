Москва, 18 января, 2021, 13:37 — ИА Регнум. По итогам 2020 года в России объемы выдачи ипотечных кредитов достигли 4,3 трлн рублей. Об этом 18 января сообщил сайт аналитического центра ДОМ.РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

По его данным, в 2020 году выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей, что отмечено как «абсолютный рекорд за всю историю ипотечного рынка России».

«К заметному росту ипотеки в 2020 году привело сразу несколько важных факторов. Во-первых, это снижение ставок по рыночным кредитам. По ним выдается свыше 70% всей ипотеки, поэтому снижение ставок в этом сегменте до 8% с 10−11% годом ранее имело значимый эффект. Во-вторых, это льготные программы, из которых главная — программа ипотеки на новостройки под 6,5%. Ее запуск стал одним из важнейших событий прошлого года. В результате в сегменте новостроек, на который в основном и распространяется действие льготных программ, средняя ставка снизилась примерно до 6%», — заявил в связи с этим генеральный директор ДОМ. РФ Виталий Мутко.

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