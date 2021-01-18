Нюрбург, Германия, 18 января, 2021, 13:17 — ИА Регнум. На гоночной трассе Нюрбургринг в Германии во время тестовых заездов был замечен спортивный седан Mercedes-AMG с индексом S 63e. Фото с моделью размещено на канале Mercedes-Fans.

Mercedes-Fans Mercedes-AMG S 63e

Бензиновый мотор авто заменён на гибридный силовой агрегат, состоящий из четырёхлитрового восьмицилиндрового турбомотора и 100-киловаттного электромотора. Благодаря этому общая мощность модели выросла с 612 л. с. до 700 «лошадей». S 63e очень удобен в эксплуатации — его можно заряжать от домашней розетки.

Также вместе с S 63e дебютирует седан S 73e. Он получит тот же гибридный двигатель, но электродвигатель в данном случае будет выдавать более 200 «лошадей». Общая же мощность авто достигнет 800 л. с.

Гибридные версии от AMG появятся в продаже летом 2021 года.

Ранее компания Mercedes в Швеции провела испытания прототипа нового универсала C-Class, официальная мировая премьера которого планируется на первую половину 2021 года.

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