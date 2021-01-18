Москва, 18 января, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Сегодняшний день, 18 января, стал ожидаемо сложным для рубля, после событий, которые произошли в минувшие выходные (16−17 января), заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Санкционные угрозы России со стороны стран Евросоюза практически не оставил шансов на спокойное начало недели.

Стоит заметить, что риски для российского рубля начали расти еще в конце прошлой недели, когда нефтяные цены отступили от своих локальных максимумов на 4,5%, а американский рынок акций за пятницу, потерял более 1%.

Так что даже если бы истории с арестом российского оппозиционера не было, курс рубля к концу недели все равно смещался в сторону верхней границы диапазона в 73,50−75,50 за американский доллар.

Теперь же падение российской валюты ускорилось и ключевым барьером от серьезного снижения к 75,50 за доллар выступает лишь уровень 74,00.

Если он будет пройден 18 декабря, а вероятность этого очень высока, то тогда рубль выполнит недельный план снижения, оказавшись на 75,00 и будет думать над походом дальше к 76,50 за доллар», — считает эксперт.

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