Крым в России не из-за НАТО, а по воле его жителей: о заявлении Шрёдера
Симферополь, 18 января, 2021, 13:00 — ИА Регнум. России незачем искать оправданий повопросу оКрыме, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 18 января, комментируя высказывания экс-канцлера Германии.
Иван Шилов ИА REGNUM
Севастополь
Как сообщалось ранее, Шредер заявил, что одной из причин, способствовавших возвращению Крыма в состав России, стало расширение НАТО на Восток.
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«Сюжет с заявлением Герхарда Шредера по Крыму держится в центре внимания СМИ уже не первый день и поэтому нуждается в дополнительном комментарии. Что на самом деле сказал Шредер? Он попытался как бы «оправдать» руководство России: мол, не было бы расширения НАТО, и не «взяла» бы Россия себе Крым. У нас, похоже, это «переваливание ответственности» кому-то понравилось. Это, однако, неверная и в определённом смысле вредная позиция.
НАТО, напомню, включило в себя, в частности, прибалтийские государства: Латвию, Литву и Эстонию. Нам такое приближение НАТО к нашим границам и охват им дополнительной части побережья Балтийского моря тоже неудобны, тем не менее ничего подобного тому, что произошло в Крыму, в Прибалтике не произошло. Дело тут не в расширении НАТО, а в воле большинства его населения. В Крыму большинство жителей не захотели жить под шовинистическим украинским режимом, а шире говоря — под Западом, под НАТО, и выбрали возвращение в Россию. В Прибалтике такого большинства не нашлось.
России незачем искать каких-то оправданий по Крыму, а Шредеру (или каким-то ещё европейским политикам) — нам и своим западным коллегам-оппонентам их подбрасывать. Крым был возвращён в Россию в соответствии с принципом уважения права народов на самоопределение. Западу не нравится, как это волеизъявление было оформлено? Пусть оставит это недовольство при себе! Нам, например, не нравится, как была оформлена так называемая «независимость» Косово — разве в НАТО с этим кто-то считается? Вот так же и мы с их недовольством считаться не должны, тем более что у нас для этого гораздо больше оснований!« — отметил Михаил Демурин.