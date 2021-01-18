Москва, 18 января, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Москве и Московской области в ночь на Крещение — 19 января — ожидается аномально холодная погода. Об этом 18 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания

«В Крещенскую ночь можно говорить о потеплении по сравнению с понедельником, но ночью будет 21−23 градуса мороза, по области — до 26 градусов», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что днем 19 января в столице России ожидается температура воздуха −12… −14 °C, а в Подмосковье — до —17 °C. При этом Вильфанд уточнил, что такие значения температуры на семь градусов ниже климатической нормы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что наиболее холодной за последние четыре года в столице России стала ночь на 18 января.